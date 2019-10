Person fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter

– Det jobbes på stedet med å få frigjort vedkommende. Han er bevisst og vi har pratet til han, sier operasjonsleder Arne Norevik i Innlandet politidistrikt til NTB.

Både politi, brann og bergingsmannskaper er på stedet. En ambulansehelikopter er ankommet og står klar til å bistå.

Til NRK opplyser operasjonslederen at det kan tyde på at gravemaskinen falt 15 meter ned en steinskrent.

Like etter klokken 16 sier operasjonsleder Per Solberg til Dagbladet at det fortsatt jobbes med å få vedkommende ut. Det er usikkert hvor lang tid arbeidet vil ta, men gravemaskinen har blitt sikret med vaiere.

Politiet mottok meldingen om ulykken ved 14.46-tiden søndag ettermiddag.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.