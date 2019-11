Per-Willy Amundsen kritisk til regjeringens politipolitikk

Regjeringens mål har vært at det i 2020 skal være to politifolk per 1.000 innbyggere i Norge, og ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil målet bli nådd. Det er også bakgrunnen for at regjeringen kutter antall studenter ved politiutdanningen fra 550 til 400, det andre kuttet på to år.

Til Klassekampen sier Per-Willy Amundsen, som i dag sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, at det er bra to per tusen-målet blir nådd, men at det ikke burde stoppe der.

– Fra mitt ståsted har jeg egentlig aldri ønsket at vi skulle stoppe der. Behovet for flere politifolk er økende. Og vi bør fortsette å utdanne flere slik at tilgangen til nye politifolk er større enn avgangen. Mitt syn er at vi ikke burde kutte politiutdanningen, sier Frp-politikeren til avisen.

Amundsen ønsker en bred debatt om hvorvidt to per tusen-målet er et godt mål for politikraften. Bakgrunnen er blant annet voksende utfordringer i Oslo.

– Men det er også behov i andre politidistrikter, og det er kanskje vanskelig å se at vi klarer det innenfor de rammene som ligger til grunn, sier Amundsen, som også påpeker at målsettingen ble lansert for over ti år siden.

