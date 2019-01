Per Jorsett er død

Han jobbet i tospann med Knut Bjørnsen i NRK-systemet i 30 år og ble like kjent og populær som kommentatorlegenden. Og det var ikke bare skøyter de to kommenterte. Også friidretten fikk glede av den kunnskapen de to kunne videreformidle til det norske folk.

Jorsett hadde idrett i blodet. Han var selv aktiv skytter og fikk med seg et norsk mesterskap i lagskyting. Gjennom hele livet var han svært opptatt av skyttersporten.

Men likevel er det først og fremst skøytesporten som assosieres med Per Jorsetts navn. Han kom inn i kommentatorboksen i 1961 og holdt på til 1992 sammen med Bjørnsen. Det var ikke få mesterskap og rekorder de to parhestene formidlet videre til det norske folk.

Rundetidenes far

«Pjo» ble han kalt blant venner og kolleger. Han begynte som frilanser i Sportsmanden i 1945, og det var der han traff Bjørnsen første gang. Til å begynne med var Bjørnsen læregutten, men det skulle snart forandre seg.

Etter at de to begynte å jobbe sammen, først i åtte år som radioreportere, ble det idrettsinteresserte norske folket fortrolige med rundetider, utregning av poengsummer, differanser og skjemaer. Jorsett holdt orden på alle tallene, mens Bjørnsen formidlet stil, tretthetstegn og duellene ute på isen.

Jorsett satte opp sine egne skjemaer og hadde full kontroll på hvor godt eller dårlig den enkelte løper gikk. Han visste også nøyaktig hva hver enkelt løper måtte ta inn på lederen i sammendraget for å gå forbi etter to, tre eller fire distanser.

Skøytestatistikk ble allemannseie gjennom Jorsett, og han hadde like god kontroll med det som skjedde på friidrettsbanen på sommerstid.

Regnskapsmann og forfatter

I hele sitt yrkesaktive liv jobbet Per Jorsett i Den østenfjelske Bykredittforening. Han begynte som bud som 14-åring i 1934 og avsluttet som kontorsjef i 1985. Han var også innom Sportsmanden, Dagbladet og Nationen som frilanser i sportsredaksjonene.

Han var forfatter av en rekke bøker og jubileumsberetninger og hadde en fantastisk samling av idrettslitteratur. Som tiåring skaffet han seg sin første idrettsbok, og interessen for sport, idrett og idrettshistorie beholdt han livet gjennom. Derfor ble han i mange år brukt som medienes store «oppslagsverk». Lurte man på noe og tok en telefon til Jorsett, fikk man alltid hjelp.

Jorsett er en av Idretts-Norges mest dekorerte personer med i alt 22 utmerkelser, de fleste av dem har han fått fra skytterorganisasjoner i Norden. Han har også Kongens Fortjenstmedalje for sine 50 år i Bykreditt.

Den prisen han selv satte stor pris på var Den internasjonale olympiske komités jubileumspris. Jorsett er den eneste nordmannen som har oppnådd en slik heder. På idrettsgallaen i 2005 ble Jorsett tildelt Hedersprisen sammen med Knut Bjørnsen, en svært populær og fortjent heder.