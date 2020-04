Pelsdyralslaget har donert smitteverneutstyr til Ahus

Før helga leverte Norges pelsdyralslag om lag 2000 smittevernedressar og anna vernetøy til Ahus.

– Å bidra til fellesskapen er ei sjølvfølgje for oss når me har det utstyret på lager som samfunnskritiske funksjonar har bruk for. Gjennom det daglege arbeidet vårt med dyr veit me kor viktig det er med godt smittevernsutstyr, seier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Pelsdyralslaget i ei pressemelding.

– No handlar det om menneske, og då skulle det berre mangle om ikkje også me bidrar i den ekstraordinære og sårbare situasjonen me er i, legg Wormdahl til.

Annonse

– Veit kor viktig det er

Utstyret dei har donert bort blir vanlegvis bruka til gardsbesøk i pelsdyrnæringa.

Donasjonen kom på plass etter at Helsedirektoratet etterspurde smitteverneutstyr frå heile landet.

Veterinær Emilie Oldervik i Norges pelsdyrlagslag tok då kontakt med Helse Sør-Øst i førre veke. Nokre dagar seinare hadde Ahus mottatt alt utstyret.

– No har me donert bort alt som ikkje er naudsynleg for å gjennomføre gardsbesøk på ein forsvarleg måte, og me trur og håpar at utstyret kjem godt til nytte for dei tilsette på sjukehuset. Eg veit kor viktig det er med godt smitteverneutstyr, seier Oldervik.