Partimåling: Sp nok en gang større enn Ap

Sp går fram med solide 4,4 prosentpoeng på målingen som er utført av Opinion på vegne av FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB.

Dermed er Trygve Slagsvold Vedums parti større enn Arbeiderpartiet, som får en oppslutning på 21,8 prosent, opp 1,4 prosentpoeng.

Det er første gang Sp passerer Ap i en Opinion-måling og det beste resultatet Sp har fått.

– Det er en helt eksepsjonell situasjon at Senterpartiet er blitt jevnstore med de to tradisjonelt store partiene i norsk politikk. De har vokst seg større enn jeg noen gang trodde de kunne, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Ifølge FriFagbevegelse henter Sp velgere fra alle partiene på høyre- og venstresiden, med unntak av Rødt.

Like foran Sp ligger Høyre, som går tilbake 1,7 prosentpoeng til 22,9 prosent. Fremskrittspartiet ligger et godt stykke bak de tre store partiene med 10,9 prosents oppslutning, opp 0,1 prosentpoeng.

Alle de øvrige partiene går tilbake på målingen, og oppslutningen er som følger (endring fra november i parentes): SV: 6,9 (-1,2), MDG: 4,5 (-0,5), Rødt: 3,8 (-0,3), KrF: 3,4 (-0,8), Venstre: 2,4 (-1), Andre: 1,3 (-0,2).