Parkert Tesla begynte å brenne i garasje

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 4.44 lørdag morgen.

– Det er ikke spredningsfare, sa operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Kjøles ned i 1-2 døgn

Ved 7.45-tiden var brannen slokket. Men brannen kan blusse opp igjen, og elbilen skal nå kjøles ned i ett til to døgn, opplyser brannvesenet til NRK.

Brannen førte til at to personer som bodde på adressen, ble sendt til legevakten for sjekk etter å ha fått i seg røyk. I tillegg ble elleve naboer evakuert.

Det har i sommer vært flere branner der elbiler har vært involvert. I Oslo i juli brant det i tre elbiler, ifølge NRK.

Brannpersonnel i ulike deler av landet melder om at elbilbrannene er krevende å slukke, og at slukningsarbeidet kan ta lang tid.

– Dette er ikke ting som skjer hver dag, men med økt bruk av batterier i samfunnet vil vi helt sikkert få flere slike hendelser i framtiden. Men vi mangler den praktiske erfaringen knyttet til å håndtere disse batteribrannene, uttalte Knut Halvorsen, innsatsleder i Brann- og redningsetaten i Oslo, til Teknisk Ukeblad da det tok fyr i en Hyundal elbil i Oslo tidligere i sommer.

– Ikke til lading

Brannårsaken for Teslaen på Karmøy er ikke avklart, og politiet har avhørt eieren av Teslaen.

– Bilen skal ikke ha stått til lading, etter det vi har fått opplyst, sier operasjonslederen.

På Sinsen i Oslo i juni tok det også fyr i en elbil som ikke sto til lading, en Hyundai Kona. Det viste seg at brannen oppsto i batteripakken.

Hele sju brannbiler ble da tilkalt, men likevel ble ikke brannen slukket helt. Brannvesenet la bilen i en container, fylt med vann, for å drukne bilen. Der ble den liggende i 72 timer, ifølge TV2.

Hyundai har tilbalt 6.000 eksemplarer av Kona-modellen.

– Utfordrende

Det er ikke første gang det begynner å brenne i en Tesla. I april tok en Tesla i Bø i Nordland fyr da den sto parkert ved et hus.

Vaktkommandør Andreas Skindlo ved 110 Nordland uttalte da til Bladet Vesterålen at utfordringen med elbilbranner er at selv om brannvesenet får slokket brannen i batteriet, så kan det ta raskt blusse opp igjen. I Bø blusset brannen opp igjen, og elbilen ble helt utbrent.

– Elbilbranner er utfordrende for oss, uttalte vaktkommandør Andreas Skindlo da.

Avviser at elbiler tar oftere fyr

Direktoratetet for samfunnssikkerhet og beredskap har tidligere gått ut og avvist at det brenner oftere i elbiler enn i bensin- og dieselbiler.

I perioden 2016-2019 rykket brannvesenet ut til branner i bensin- eller dieselbiler 2651 ganger. For elbiler var tallet 60, ifølge direktoratets tall.