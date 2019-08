McDonald's-papirsugerør kan ikke gjenvinnes i Storbritannia

Det var avisen The Sun som mandag avslørte et intern skriv fra McDonald's, der det framkom at sugerørene «ennå ikke kan gjenvinnes og må kastes sammen med vanlig søppel inntil videre beskjed gis».

– Selv om materialet er gjenvinnbart, gjør dagens tykkelse det vanskelig å håndtere dem for våre leverandører for avfallsløsninger, som også tar seg av dagens papirkopper, sier en talsperson for McDonald's.

De nye papirsugerørene ble blant annet introdusert i alle de 1.361 McDonald's-restaurantene i Storbritannia og Irland og fikk raskt reaksjoner på sosiale medier fordi de kan gå i oppløsning i drikke. Nå viser det seg altså at de ikke kan gjenvinnes, slik hensikten var.

Annonse

I Norge er situasjonen en annen, bedyrer hurtigmatkjeden.

– Papirsugerørene til McDonald’s i Norge kan kastes i papirsortering. Sugerørene gjenvinnes på samme måte som melkekartonger, opplyser kommunikasjonssjef Kristina Johansen til NTB.

Da papirsugerørene ble introdusert i Storbritannia i juni 2018, ble det lansert som en del av en større innsats for å beskytte miljøet. Daværende miljøminister Michael Gove gratulerte McDonald's med «dette betydelige bidraget til å hjelpe vårt naturlige miljø».

Plastsugerørene som ble benyttet i øyriket tidligere, kunne for øvrig gjenvinnes. Fra 2020 innfører Storbritannia forbud mot engangsplastsugerør.

(©NTB)