Pandaen er ikke lenger utrydningstruet

Bestanden har nå økt til 1.800 ville pandaer i den kinesiske naturen, opplyser Cui Shuhong, som er sjef for kinesiske myndigheters institutt for økologisk beskyttelse, ifølge CNN.

Årsaken til økningen er at Kina i en årrekke har jobbet intenst med å skape større naturreservat for den høyt aktede pandaen. I landet betegnes pandaen som en såkalt paraplyart, som betyr at tiltak for å beskytte arten, også vil gagne andre arter i tillegg til det øvrige økosystemet.

Cui legger til at også bestanden av andre dyrearter er på bedringens vei, blant annet sibirsk tiger og den asiatiske elefanten.

