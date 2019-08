Øyafestivalen bytter til hardplast

Nærmere 80.000 publikummere er ventet å besøke Øyafestivalen som starter neste uke, skriver Aftenposten. I et forsøk på å redusere bruken av plast, og redusere CO2-utslipp og det totale klimaavtrykket i forbindelse med festivalen, kuttes dermed bruken av engangsglass i plast til harde plastglass som kan brukes på nytt. Hele prosjektet sparer rundt 30 millioner engangsplastglass, opplyser festivalens miljøsjef Ingrid Kleiva Møller.

Forutsetningen for at ordningen skal fungere er at festivaldeltakerne selv returnerer tomme glass og får et rent i bytte. Miljøavgiften for hvert glass er 20 kroner. Det vil være bryggeriet Ringnes som eier glassene, men som leier dem ut til festivalen. Bakgrunnen er at miljøavtrykket for plastglass er like stort uansett hva slags glass det er snakk om. Å redusere antallet som blir brukt ved å gjenbruke dem, vil derfor være et konkret miljøtiltak.

– Dette er et tillitsbasert system, så vi håper folk leverer dem tilbake til oss i stedet for å ta dem med seg hjem, sier Møller.

Ringnes håper flere festivaler gjør samme bytte og slik bidrar til bryggeriselskapets mål om årlig å redusere bruken av plast med 1.000 tonn innen 2025.