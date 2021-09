Over halvparten av oss tror klimakrisen truer menneskeheten

Undersøkelsen, som Norstat har utført for ABC Nyheter, viser at 58 prosent av oss mener klimakrisen truer menneskeheten, skriver ABC Nyheter.

28 prosent svarer at de er helt enig og 30 prosent at de er delvis enig i påstanden. Bare 12 prosent er helt uenig i at klimaendringene kan bety slutten for menneskeheten, mens 13 prosent svarer at de er delvis uenige. 17 prosent er usikre.

Ifølge undersøkelsen er det de yngste som er mest engstelige. Hele 46 prosent av de spurte mellom 15 og 17 år er helt enig i påstanden om at mennesket som art er truet. Blant de over 50 år er dette tallet mer enn halvert.

1.017 mennesker er spurt i undersøkelsen.