På grunn av korona kunne ikke bøssebærere komme fysisk på døra. Til tross for dette har privatpersoner gitt mer enn 110 millioner kroner, enten via Vipps, Spleis, digitale bøsser på konto eller per telefon til WWF Verdens naturfond.

Annonse

Barn og unge har engasjert seg spesielt mye, og også næringslivet satte ny rekord med 47,6 millioner kroner.

– Dette er et utrolig resultat, og jeg er virkelig imponert over hvordan frivillige, samarbeidspartnere og alle støttespillere har gitt alt for havet, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.