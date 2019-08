Over 160 miljøaktivister drept i fjor

Det sørasiatiske landet er dermed det farligste i verden for personer som kjemper mot ødeleggelse av landområder og beskyttelse av miljøet.

I Colombia måtte 24 mennesker bøte med livet for sin miljøinnsats, mens tilsvarende tall for India er 23 og for Brasil 20.

Tallene betyr at Brasil for første gang siden 2012 ikke topper listen, noe som ifølge Global Witness kan ha sammenheng med den generelle nedgangen i antall drap i landet i fjor. Like fullt er Latin-Amerika den farligste regionen å være miljøaktivist i, og over halvparten av drapene skjedde i denne regionen.

Samtidig er det verdt å merke seg at tallet for fjoråret er betydelig lavere enn i 2017, da 201 aktivister ble registrert drept.

Gruvesektoren

Statistikken viser at det først og fremst er aktivister som motsetter seg gruveaktivitet, som risikerer å bli angrepet. Hele 43 av drapene hadde tilknytning til denne sektoren.

I Mexico ble Julián Carrillo en del av den dystre statistikken i fjor. Han måtte bøte med livet for sin innsats for å beskytte landområder i Chihuahua-delstaten i Mexico mot nettopp gruvedrift.

– Han hadde opplevd at fem familiemedlemmer ble drept i løpet av de siste to årene og fått huset sitt brent ned. Julián hadde mottatt utallige drapstrusler før han ble funnet drept 24. oktober i fjor med kroppen gjennomhullet av kuler, skriver Global Witness i sin rapport.

Vanskelig å etterforske

Omfattende immunitet mot rettsforfølgelse gjør det vanskelig å identifisere hvem som står bak forbrytelsene, men Global Witness mener å kunne knytte ulike lands sikkerhetstjenester til 40 av drapene.

– Private aktører som leiemordere, kriminelle gjenger og landeiere er mistenkte angripere i 40 tilfeller, heter det.

Global Witness mener også at både ulike lands regjeringer og næringslivet ikke greier å ta tak i de underliggende årsakene til problemene, nemlig at lokalsamfunn påtvinges ødeleggende utbygginger og prosjekter uten samtykke.

Organisasjonen mener dessuten å se en sammenheng mellom nedgangen i antallet drap og bruk av andre virkemidler for å stilne kritikere.

– Kriminalisering og aggressive sivile saker blir brukt for å kneble miljøaktivisme og de som kjemper for landrettigheter rundt om i verden, inkludert i «utviklede» land som USA og Storbritannia, heter det.

