Over 150 flomofre i Mellom-Europa

I Ahrweiler-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland har tallet på døde steget til 90. Politiet sier lørdag morgen at de frykter at dødstallet vil stige ytterligere. Samtidig har politiet fått meldinger om 618 skadde i distriktet.

Vestlige deler av Tyskland er hardest rammet av flommene, som også har rammet Belgia, Luxembourg og Nederland.

43 personer ble bekreftet døde i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, mens 20 mistet livet over grensen til Belgia.

Lørdag har vannmassene trukket seg noe tilbake i de hardest rammede områdene, men det ventes at flere omkomne vil bli funnet. Mange personer er fortsatt savnet to dager etter at ekstremregn førte til flom.

Enorm opprydding

Lørdag sendes soldater og brannmenn inn til de flomherjede områdene for å hjelpe til med oppryddingsarbeidet.

– Oppgaven er enorm, sier Solingen-ordfører i Solingen, en by i Ruhr-området.

I de hardest rammede områdene i Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen vendte folk gradvis tilbake til hjemmene sine, der de ble møtt av nedslående syn.

– De siste 48 timene har vært et mareritt. Vi har gått i sirkler og får ikke gjort noe, sier bakeren Cornelia Schlösser i landsbyen Schuld, som mistet arbeidsplassen sin til flommen.

Skal på besøk

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier skal etter planen ta turen til Köln lørdag, der det har pågått omfattende redningsarbeid og mange har fått hjemmene sine ødelagt.

Statsminister Angela Merkel har foreløpig ikke dratt for å besøke noen av de rammede områdene, men en talsperson sier at et besøk snart er til vurdering.

Mange personer er fortsatt savnet, men det er vanskelig å komme i kontakt med folk som følge av mobilnettet ble steder har blitt ødelagt.

– Vi må anta at vi kommer til å finne flere ofre, sier ordfører Carolin Weitzel i Erftstadt.