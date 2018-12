Over 140.000 kroner har rulla inn

– Søksmålet mot staten frå fem pelsdyrbønder er viktig for alle som driv næringsverksemd. Vi gir dei vår fulle støtte, seier Lars Petter Bartnes, leiar for Norges Bondelag i ei pressemelding.

446 givarar har så langt støtta dei fem pelsdyrbøndene som går til søksmål mot staten etter vedtaket frå regjeringa om å forby pelsdyroppdrett. Dei får òg støtte frå både bondelaget og småbrukarlaget.

– Lite haldbart

Lars Petter Bartnes meiner avgjerda om å forby pelsdyroppdrett i Noreg var ein lite haldbar måte å drive næringspolitikk på.

– Berre eitt år tidlegare var to av partia med på å sikre at utviklinga av pelsdyrnæringa skulle halde fram. Slik total mangel på føreseielegdom er ei katastrofe for dei det gjeld, og kan gjere det usikkert for andre næringar òg utanfor landbruket, seier Bartnes.

Han uttalar mellom anna vedtaket gjer at mange familiar mister det økonomiske grunnlaget sitt. Investeringar dei har gjennomført viser seg no å vere verdilause, og mange stader er det ikkje gode moglegheiter for å omstille seg.

– Det er viktig at avgjerda frå regjeringa vert prøva juridisk. Vi i næringa må støtte pelsdyrbøndene både økonomisk og på annan måte som kollegaer. Dette er ei viktig prinsipiell sak som Bondelaget vil støtte økonomisk. Vi er òg glad for initiativa frå andre støttespelarar til næringa, uttalar han i pressemeldinga.

Kollektivt overgrep

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttar òg pelsdyrbøndene. Småbrukarlaget skriv på eigne nettsider at Jeløya-plattforma bryt med Grunnlovas §105, om retten til erstatning ved ekspropriasjon. Dei meiner òg at avgjerda bryt med prinsippet om open og offentleg debatt, og er i strid med den verna posisjonen pelsdyrbøndene fekk etter stortingsvedtaket 10 januar 2017.