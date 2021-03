Over 100 registrerte ulvar hittil i vinter

Det er Høgskulen i Innlandet som har laga rapporten på oppdrag frå Rovdata. Tala er oppdaterte fram til 15. mars.

– Det er hittil i vinter dokumentert 106–108 ulvar på begge sider av grensa mot Sverige. 24 av desse er avliva i same periode. Dermed står det att 82–84 ulvar, der 33 av dei har heilnorsk tilhald. Dei aller fleste ulvane er påviste i Søraust-Noreg i fylke med ulvesone, fortel Jonas Kindberg, leiar i Rovdata.

Per 15. mars er det dokumentert kvelpekull i dei fem heilnorske revira Hornmoen, Kynna, Borrangen, Mangen og Aurskog, som alle er innanfor ulvesona. I tillegg er det påvist kull i dei seks grenserevira Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kochonka, Mymmen og Rømskog.

– Det står at å avklare grensestatus for Noksjøreviret, der det også vart fødd kvelpar i 2020, seier Petter Wabakken, prosjektleiar for ulveovervakinga ved Høgskulen i Innlandet.