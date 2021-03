Tysdag kveld var det demonstrasjon for bøndene i Maridalen. Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum, stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) og leiar i Norges Skogeierforbund og for forpaktarlaget i Maridalen, Per Skorge, var blant dei frammøtte.

Bakgrunnen for støtteaksjonen er at byrådet i Oslo vurderte å legge ut kontraktane på anbod ved generasjonsskifte. Dei har no trekt tilbake forslaget, og skal ta ei ny runde.

Bøndene har drive og investert i eigedomane der kommunen står som eigarar, og teke vare på kulturlandskapet i fleire generasjonar.

– Det er fantastisk å sjå så mange bilar her, og etter å ha sette meg inn i saka, synest eg byrådet oppfører seg som ein godseigar på 1800-talet, seier Vedum under sin appell.

– Det er historielaust og respektlaust, og det er viktig å seie frå om at dette ikkje er greitt. Ein behandlar ikkje folk på denne måten, og som fjerdegenerasjons gardsgut, forstår eg kor mange kjensler det er knytt til garden, seier han.

– Ingen ville godteke ei slik kontrakt

Helge Torp er ein av dei 9 bøndene som har forpakta gardane i Maridalen på vegner av kommunen. Han har drive garden i 40 år, og investert kvar ei krone han har i kommunen sin eigedom.

– Fleire av kompisane mine seier det er heilt idiotisk å drive andre sin eigedom, men det er dette som er livet mitt. Dette har vorte livsverket mitt, seier han.

Gardane vart kjøpt opp av Oslo kommune for å verne om drikkevasskjelda i Maridalen, som forsyner 90 prosent av Oslo sine innbyggarar med vatn.

Torp er oppteken av å vareta kulturlandskapet og miljøet i Maridalen, og meiner det er uklokt å skifte ut forpaktarane på garden ofte.

– Jorda og investeringane som blir gjort er noko som krev eit langtidsperspektiv. Mange av oss investerer av eigne pengar, ingen andre ville godteke ei leigekontrakt der du som leigetakar må stå for utbetringar. Eg har ikkje tal på kor mange millionar eg har brukt på å vareta garden, seier han.

Byrådet tek betalt frå bøndene, og samanliknar det med utgifter til kommunale bustadar. Likevel må bøndene i Maridalen legge inn eigne midlar og tid for å halde oppe drifta, i motsetning til ein kommunal bustad.

– Men det er dette eg vil bruke livet mitt på.

Har fått eitt og eitt år - i sju år

Tidlegare var leigekontraktane på 10 år, med reforhandling kvart femte år. Dei siste sju åra har bøndene fått kontraktar på eitt og eitt år, og no - eitt år til.

Nils Jørgen Brodin har drive sidan 2003, og er tredje generasjon som driv garden. Faren hans tok over etter ei tante i 1954.

– Vi må kunne planlegge lenger enn eitt og eitt år. Vi får ikkje støtte utover det bønder som eig sin eigen gard gjer, men vi må ta alt av vedlikehald sjølv, seier Brodin.

Han anslår at det er om lag 150 bilar og 30 traktorar som har møtt opp for å vise si støtte til Maridalsbøndene. Han anslår at det er mellom 250 og 300 som bur i området totalt.

– Landbrukets ansikt

Elvestuen seier Maridalen ikkje berre er viktig for bøndene som bor der, men at dei òg er norsk landbruk sitt ansikt overfor omverda.

– By og land må samarbeide, og vi treng Maridalens venner, seier han.

Også tidlegare Rødt-politikar Aslak Sira Myhre haldt appell, og meiner det er viktig for lokalmiljøet at Maridalsbøndene får vere att på gardane dei forpaktar.

– Eg er ikkje fødd og oppvaksen her, eg går ikkje med buttons som seier "gjer det for Oslo", eg gjer ingenting for Oslo, men eg vil gjere mykje for Maridalen. Barna i barnehagane her blir henta i traktor, dei blir henta i Tesla, og i denne dalen bur det alle slags folk. Maridalsbøndene er med på å vise Oslo korleis resten av landet lev, seier han.