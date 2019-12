Østerrike nærmer seg glyfosat-forbud

Allerede i juli besluttet Østerrike at de ville legge inn et forbud mot bruk av ugressmidler bestående av glyfosat. Men selv om vedtaket ble gjort i juli, ble det ny diskusjon om forbudet mandag.

For regjeringen har advart om at de kan bli juridisk krangel med Brussel hvis forbudet gjennomføres. Selv om EU-kommisjonen ikke formelt har lagt ned veto mot vedtaket, har de sendt er brev og kritisert måten forbudet har blitt vedtatt, skriver avisen Euractiv.com.

Usikkert når forbudet trer i kraft

Etter diskusjonen fortalte miljødepartementet i Østerrike at de ikke kan bekrefte hvordan og når forbudet skal tre i kraft. Regjeringen sier at de venter på at EU-kommisjonen skal ta en avgjørelse på om forbudet er i tråd med EU-regelverket.

EU er allerede i gang med å gå gjennom bruken av glyfosat, ettersom avtalen om bruk løper ut 15. desember 2022.

Også Luxemburg og Tyskland har vedtatt at de vil forby glyfosat, henholdsvis i 2021 og 2023.

Mulig kreftfremkallende

Glyfosat er virkestoffet i ugressmiddelet Roundup, som produseres av Monsanto. Ugressmiddelet er mye brukt, men frykt for at det kan være kreftframkallende har gjort det svært omstridt.

Så langt har tyske Bayer, som eier Monsanto, fått 42.700 søksmål mot seg fra personer som mener ugressmiddelet har gitt dem kreft.

Fra tidligere har et ektepar blitt idømt 87 millioner dollar i erstatning fra Bayer.

IARC (International Agency for Research on Cancer) konkluderte i 2015 med at ugressmiddelet sannsynligvis er kreftfremkallende, mens FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har godkjent glyfosat, og mener stoffet ikke sørger for kreft kun gjennom mat.