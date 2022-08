Hvert år samles mat-interesserte mennesker fra hele verden til verdensmesterskapet i osteproduksjon, eller "World cheese awards".

I mars i år ble mesterskapet avholdt i Wisconsin i USA.

Nå er det bestemt hvilken by som skal være vertskap neste år, og valget har falt på Trondheim.

– Trondheim og Trøndelag har befestet seg som en anerkjent matregion og dette er en stor anerkjennelse til lokale produsenter og fagmiljøet vi har i regionen. Vi gleder oss til å være vertskap for en så stor matbegivenhet, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, i en pressemelding.

– En stor anerkjennelse

Mesterskapet i Trondheim skal bli avholdt i slutten av oktober neste år.

Sammen med næringsorganisasjonen Hanen skal "Oi! Trøndersk Mat og Drikke" være arrangører.

– Det er en stor anerkjennelse av Trøndelag som matregion at vi nå er spurt om å ta på oss dette, og viser at vi har et fagmiljø innen ysting og matproduksjon som blir lagt merke til, sier Kristine Rise, som er prosjektleder i Oi! Trøndersk mat og drikke i pressemeldingen.

I konkurransen deltar både mindre gårdsysterier og større produsenter fra ulike land i verden. Tidligere har konkurransen blitt arrangert i byer som San Sebastian og Oviedo i Spania og Bergamo i Italia.

– Det er en stor anerkjennelse av Trøndelag som matregion at vi nå er spurt om å ta på oss dette, og viser at vi har et fagmiljø innen ysting og matproduksjon som blir lagt merke til, sier Rise.