Nå jakter gartneriet ny tomt. Samtidig vil flere miste jobben sin, forteller daglig leder Svein-Erik Ringstad til Finansavisen.

– Det er så trist. Da tenker jeg ikke bare på omsetningen, men først og fremst på de ansatte. Det jævligste er at vi ikke har plass til dem alle i de andre hagesentrene våre. Vi har måttet si opp folk som har jobbet her i mange år, sier Ringstad til avisen.

Olsens Enke ble etablert av Johan Olsen, som drev som frøhandler fra 1833 og ga ut det som regnes som Norges første frøkatalog, i 1834. Etter Olsens død overtok enken Anne Helene, derav firmanavnet Olsens Enke.

I dag ligger gartneriet på Skøyen, og er en del av Hageland-kjeden. I fjor omsatte de for 37 millioner og hadde et driftsresultat på nesten 10 millioner.

Fra august er det derimot slutt. Selve hagesenteret startet opp for 60 år siden.

Nå ser de etter nye lokal å starte opp i igjen.

– Eiendommer finnes jo, men vi trenger et uteområde og en parkeringsplass. Det er kostnadene som gjør det veldig vanskelig å finne et sted. Vi har for tiden ingen lokaler i kikkerten, sier Ringstad til Finansavisen.