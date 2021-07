Oslofolk spiser mest tomat, men er minst opptatt av om de er norske

Det kommer fram i en undersøkelse Norstat har utført for Opplysningskontoret for frukt og grønt.

I alt i befolkningen er det kun 11 prosent som ikke har spist tomat det siste halvåret.

Annonse

Eldre er generelt mye flinkere til å bruke tomat i kostholdet enn yngre, og blant dem over 60 år er det kun 3 prosent som ikke har spist tomat de siste seks månedene.

Mens 40 prosent på landsbasis er opptatt av at tomatene er norskproduserte, har oslofolk litt å «ketsjup» her. Bare én av tre i hovedstaden oppgir at de er opptatte av å kjøpe norske tomater.