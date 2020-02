Oslo kommune får lov til å boikotte israelske varer

Det framkommer i et brev fra Kommuneadvokaten til finansbyråden i Oslo, skriver Vårt Land.

Kommuneadvokaten viser til et brev sendt fra Utenriksdepartementet (UD) til Tromsø kommune i mars 2018. Etter å ha vurdert saken i halvannet år slo UD fast at regjeringen ikke kunne hindre kommunale boikottaksjoner, såfremt kommunen legger opp til at varer fra alle okkuperte områder behandles likt.

Kommunale anskaffelsesboikotter strider ikke mot Norges «internasjonale forpliktelser på handelsrettens område», heter det i brevet.

Tromsø, Hamar og Trondheim har allerede vedtatt å ikke kjøpe varer og tjenester som er produsert i israelske bosetninger på Vestbredden, som har vært okkupert av Israel siden 1967.

Selv om Solberg-regjeringen ikke kan stanse kommunale boikottaksjoner, oppfordrer de sterkt til å la være ettersom de mener det er lite tjenlig.

«Regjeringen ser ikke boikott som et hensiktsmessig virkemiddel for å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne», skrev statssekretær Audun Halvorsen (H) i brevet i mars 2018.