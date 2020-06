Oslo-folk rømmer utendørs under korona-krisen

Gjennom mobile sporingsdata på treningsappen Strava har forskere ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) sett på hvor mye den urbane naturen i Oslo er blitt brukt sammenlignet med tidligere år.

Tallene er tydelige: Forskerne ser en økning i friluftsaktiviteter blant Oslo-folk på nesten 300 prosent.

– Vi har sett en økning i alle former for utendørsaktiviteter, både løping, fotturer og sykling, og alle deler av byen og omegn tas i bruk. Den største økningen fant vi likevel på avsidesliggende stier. Det tyder på at tilgang på grøntarealer både demper de negative effektene av isolering, gjør det lettere å overholde retningslinjer om sosial distansering og muligens reduserer risikoen for smitteoverføring, sier Zander Venter, en av forskerne bak studien på egne nettsider.

Ifølge forskerne var økningen størst i grønne nabolag og parker innenfor selve bykjernen.

Nina har over flere år jobbet med verdsetting av urban natur, og ifølge dem har flere forskningsstudier vist at slike naturgoder også er viktige i byer.

– Våre funn viser verdien av bynatur i en krisetid, og forsterker det forskere har sagt hele tiden. Tilstrekkelig tilgang på naturlige rom gjør byer mer robuste. ‘Grønne tilfluktsrom’ hjelper oss å takle pandemien som vi nå opplever. Grønne rom i tett by koster, men vi ser tydelig at det er en forsikringspremie vi bør ta oss råd til for fremtiden. For ikke å nevne alle de andre godene bynaturen omgir oss med i det daglige, sier David Barton