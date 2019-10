Nedskrivninger fører til Orkla-nedgang

Driftsinntektene til selskapet økte med 7 prosent til 10,9 milliarder. kroner, mens driftsresultatet endte på 1,5 milliarder, en økning på 6,2 prosent.

– Orklas merkevarevirksomhet har hatt et tilfredsstillende kvartal, med vekst både på topp- og bunnlinje. Alle de fire forretningsområdene leverte organisk vekst i kvartalet. Det er positivt å se at vi etter et relativt sterkt 3. kvartal i fjor fortsatt klarer å levere resultatvekst, dog med variasjoner mellom selskapene. Tre av fire forretningsområder hadde resultatfremgang, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en pressemelding.

Nedskrivinger gir nedgang i resultatet

Likevel fører nedskrivninger av goodwill knyttet til malerverktøyselskapet Harris i Storbritannia og Orkla Health sine varemerker Gerimax og Colon C til at Orklas resultat før skatt gikk ned med 6 prosent fra i fjor, til 1,276 milliarder.

Etter skatt gikk resultatet ned til 941 millioner kroner fra 1,04 milliarder i fjor, skriver E24.

Annonse

– Utfordringer rundt helsesegmentet og malerverktøy i Storbritannia, har gjort det nødvendig å ta disse nedskrivningene nå, skriver konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i rapporten, ifølge avisa.

Orkla Financial Investments gikk fra et minusresultat på 8 millioner i tredje kvartal fjor til 29 millioner i pluss i tredje kvartal i år. Fremgangen var hovedsakelig relatert til det finske selskapet Kotipizza Group.

Kjøpte seg inn i flere selskaper

I løpet av tredje kvartal har Orkla kjøpt seg inn i flere bedrifter, deriblant islandske sjokolade- og godteriselskapet Nói Siríus. Orkla Food Ingredients har kjøpt det nederlandske ingrediensselskapet Vamo, mens Orkla House Care har inngått avtale om å overta de resterende 50 % av aksjene i joint venture-selskapet Anza Verimex Holding.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 78 millioner kroner i tredje kvartal, mot tilsvarende 102 millioner kroner i samme periode i 2018. Nedgangen skyldtes i hovedsak lavere kraftpriser.

Jotun hadde nok et sterkt kvartal og bidro til at resultat fra tilknyttede selskaper økte med 43 % til 166 millioner kroner i tredje kvartal.