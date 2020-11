Orkla felt for Safari-reklame

Matbransjens Faglige Utvalg har behandlet to klager knyttet til reklamefilmer for kjeksen Safari. Begge klagene har gått på at reklamene er rettet mot barn.

Matbransjens Faglige Utvalg, MFU, regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge.

"De innklagede filmene benytter glade barn som danser og leker etter trendy musikk. MFU vurderer reklamen til å oppmuntre barn og unge til å spise søte kjeks. Filmene er sendt på tidspunkter som ikke er forenlig med et slikt innhold", skriver MFU i fellelsesen.

Overhold ikke instruksen om å sende etter 21

De skriver videre at reklamefilmene er i strid med retningslinjene. I retningslinjene står det: "Markedsføring av produkter, som er omfattet av produktlisten, skal ikke være særlig rettet mot barn under 13 år. Med markedsføring menes salgsfremmende tiltak."

Reklame som sendes etter kl. 21.00 på TV vil ikke anses for å være markedsføring særlig rettet mot barn.

"Årsaken til at dette kunne skje, er feil gjort av Orkla Confectionary Snacks Norge AS og selskapets underleverandører TV2, Discovery og Nent som ikke overholdt instruksjonene om ikke å sende reklamefilmene før etter kl 21."

– Beklager på det sterkeste

Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, skriver i en epost til Nationen at de stiller seg bak fellelsen, og beklager det som er skjedd.

– Filmene skulle ikke vært vist før kl. 21, så her må systemene helt enkelt bli bedre. Vi har tatt initiativ til et felles møte mellom Orkla, TV-kanalene og mediebyrået for å skjerpe rutinene og sørge for at vi sammen kan få dette til å fungere slik det skal fremover.