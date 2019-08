Ordføreren i Malvik omkom i båtulykke i Namsos

Alle nødetater rykket ut etter at et vitne meldte om ulykken klokka 1.43 natt til torsdag. På et skjær i fjorden utenfor Namsos fant de en båt et stykke opp på land.

De to ble først betegnet som alvorlig skadd. De ble fraktet i båt til land og fløyet med luftambulanse til sykehuset Namsos. Kjellbotn Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset. Aune var hardt skadd.

På en pressekonferanse torsdag klokka 14 opplyste politiet at også Malvik-ordføreren er død.

Ble ordfører som 29-åring

Ingrid Aune kommer fra tettstedet Hommelvik, og har vært ordfører for Arbeiderpartiet i Malvik kommune i Trøndelag siden 2015, da hun ble kommunens yngste ordfører noensinne.

Aune har tidligere vært politisk rådgiver for Ap-politiker Espen Barth Eide da han var statsråd i Forsvarsdepartementet og fulgte senere Barth Eide over i Utenriksdepartementet.

43 år gamle Eivind Olav Kjellbotn Evensen har jobbet som kommunepsykolog i Namsos kommune.

– Dette er ei tragisk hendelse som selvsagt gjør stort inntrykk på alle som bor i området, og også oss som jobber i kommunen. En av våre ansatte er involvert, og det gjør sterkt inntrykk. En trist dag i kommunen, sier rådmann Inge Ryan i Namsos til Namdalsavisa.

Politiet opplyser at begge de omkomne etterlater seg familie.

Stort politisk talent

Arbeiderpartiet er i dyp sorg og tar pause fra all valgkamp torsdag.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre beskriver Aune som en dyktig politiker med et smittende engasjement for politikk og sine medmennesker. Malvik-ordføreren gjennom de siste fire årene stilte til gjenvalg som ordfører i kommunen ved valget til høsten.

– Arbeiderpartiet har mistet et av sine største politiske talenter, skriver Støre i et Facebook-innlegg.

Han skriver videre at familien og en stor vennekrets over hele landet har lidd et stort tap, og at partiet er i dyp sorg.

Ap stopper valgkampen

Lederen i Trøndelag Arbeiderparti, Per Olav Hopsø, lover at den avdøde Ingrid Aunes arbeid skal videreføres.

– Ingrid har vært en av våre fremste folkevalgte som har gjort en fantastisk jobb for kommunen sin og for Arbeiderpartiet. Mange er i dag preget av en god venns brå bortgang, heter det i en pressemelding fra fylkespartiet.

Partiet nedtoner sin valgkamp i Trøndelag til over helgen. Arbeiderpartiet sentralt tar pause fra all valgkamp torsdag, skriver Dagbladet.

Etterforskning

På en pressekonferanse klokka 12 torsdag ble det klart at politiet rutinemessig har opprettet sak for å finne årsaken til ulykken og at flere vitner er avhørt eller vil bli avhørt.

Havarikommisjonen kommer til ulykkesstedet fredag. De skal sammen med krimteknikere fra politiet gjøre undersøkelser både av båten og av stedet.

Dag S. Liset, avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon for transport, bekrefter at de er orientert om båtulykka i Namsos.

– Vi har begynt å hente inn informasjon om ulykken og jeg regner med at vi kommer til å være der i morgen. Da vil vi gjøre undersøkelser på skadestedet og båten, sier han til VG.