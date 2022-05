Ordfører vil ha debatt om allemannsretten: – Et kontroversielt standpunkt

Øyer kommune er store på hytter og reiseliv, såpass store at ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) mener det kan være grunn til å se på en endring av allemannsretten, som i dag sier at «alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge».

Det sa han i et innlegg under konferansen «Fjelles Verdi» på Valdresmusea, skriver Avisa Valdres.

Midtmageli kunne gjerne tenkt seg et unntak, for å kunne styre ferdselen til de tilreisende i Øyer.

– Det er et kontroversielt standpunkt, det vet jeg, men faktum er at vi ikke har noen styringsverktøy for ferdsel når det ikke er et verneområde, sier ordføreren til lokalavisa.

Utfordringen i Øyer-Fjellet er interessekonflikter. Jegere, beitebrukere og andre fastboende får ikke lenger ha utmarksområdene sine i fred.

– Det er en gang slik at desto lengre en hytteeier har hytte i et område, desto likere blir hytteeieren oss lokale, og det betyr også at de begynner å bruke de samme områdene som oss. Det byr på utfordringer, sa Midtmageli under konferansen ifølge Avisa Valdres.

Han viste til utfordringer som går på fortrenging og forstyrrelser i utmarka.

– Det vil kunne blir behov for styring av ferdsel i Øyer kommune. Det er enkelte områder i Øyer hvor det ikke går an å jakte lenger, fordi det er så mye folk der. Vi må finne ut hvor vi skal ha dem, sa ordføreren, som gikk til valg på å bremse hyttebygginga.