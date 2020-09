Fylkesmannen i Trøndelag, Norsk Landbruksrådgivning, kornmottakarar og Bondelaget oppmodar no bøndene til å vente med treskinga, når vêret i Trøndelag ser ut til å bli betre. Det skriv dei i eit brev som er publisert på Bondelaget sine nettsider.

«Vi håper at godværsperioden varer lenge nok til at bøndene får i hus både avlinga som er oppå jorda, og den som er nedi», skriv dei.

Nationen har tidlegare skrive om kornhausten i Trøndelag.

– Fuktig korn reduserer kapasiteten til kornmottaka, fordi dei må tørke kornet for at det skal kunne bli lagra i siloane, seier Lise Boeck Jakobsen i Bondelaget då.

Oppmodar til å ha is i magen

Dersom vassprosenten på kornet er under 25 prosent, blir kapasiteten på mottaka mykje større. Det er viktig at det beste og mest tørre kornet blir tatt først, skriv dei.

Annonse

«Grodd utørka korn må ikke kjøres direkte på mottaket, da dette vil tette soldene og redusere mottakskapasiteten dramatisk. Skal vi få berga mest mulig korn denne høsten, er det avgjørende at gårdsbrukerne følger disse rådene.»

Les også: Kornavlinga større og betre enn venta

Dei peiker på mottakskapasiteten som den største utfordringa no.

– At kornet begynner å gro i akset, er òg ei aukande utfordring. Det kan øydelegge kvaliteten på kornet. I verste fall betyr det at kornet ikkje kan nyttast i fôr, har Boeck Jakobsen tidlegare uttalt.

Mellom 70 og 80 prosent er ute

Det er om lag 70 prosent av kornet i Trøndelag ikkje er hausta enno, og at det, med unntak av Steinkjer, ikkje har vore opplett sidan 4. september. Trøndelag har 16 prosent av kornarealet i landet, om lag 450.000 mål, og kornet blir nytta som husdyrfôr.

Bondelagsleiar Lars Petter Bartnes er ein av bøndene som er ramma av det dårlege vêret.

– Det er registrert to dagar utan nedbør her på Steinkjer sidan september starta. Vi brukar å vere ferdig med treskinga i midten av september, men no har vi knapt fått starta. Vi har fått tatt ein femtedel, har han sagt til Nationen.