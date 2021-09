Opphever portforbudet i 37 østlandskommuner

Fredag formiddag melder Mattilsynet at portforbudet for tamme fugler er opphevet. Siste påviste tilfelle av fugleinfluensa i Norge var 29. juli.

Siden 2. juli har det vært portforbud i 37 kommuner på Østlandet som følge av funn av høypatogen fugleinfluensa.

– Vi har hatt et forbud mot å holde tamfugler ute uten tak i noen kommuner i Vestfold og Telemark og Viken fylker siden 2. juli. Dette har vært krevende for både dyr og eiere, og jeg er glad for at vi kan avslutte dette nå. Portforbudet har vært nødvendig for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. Vi har fått tilbakemeldinger om at flere synes portforbudet har vært utfordrende og at det har vært vanskelig å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Hun viser til at Norge har unngått massedød og avlivning, som flere andre land i Europa under årets utbrudd.

Reglene som endrer seg fra og med fredag 3. september er blant annet at det ikke lenger er påbud om å holde tamfugler under tett tak. Registrering av hobbyfjørfehold er også gjort frivillig.

Mattilsynet understreker at det trolig vil komme flere utbrudd de neste årene.

– Det er viktig at de som har høner og andre fugler ute i friluft, eller vurderer å skaffe seg dette, tenker nøye gjennom hvordan de skal beskytte fuglene sine mot eventuell smitte fra ville fugler. Vi forventer at fugleinfluensa i fremtiden vil kunne finnes hos i villfuglbestanden i Norge, hele eller deler av året. Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, også når nødvendige smitteverntiltak må settes i verk, sier Jahr.