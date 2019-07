Opna nytt Tine-meieri med brask og brann

Om to år vil Nordens mest effektive, framtidsrettede og lønnsomme meierianlegg være i drift på Flesland utenfor Bergen, skreiv Nationen 13. juli 2017.

Måndag 8. juli var det ein realitet.

Meieriet på Flesland har kosta Tine 800 millionar kroner og er 18.000 kvadratmeter stort.

– Dei fyrste bilane med Tine-produkt køyrer i dag ut frå det nye meieriet på Flesland, skreiv Tine sjølve på nettsidene på opningsdagen.

I løpet av helga har dei flytta alle varene frå det gamle meieriet på Minde til Flesland.

Skåp tok fyr

Om ein legg godvilja til og let overtrua ta over kan det verke som at gamlemeieriet ikkje var så fornøgd med det. Sundag ettermiddag braut det nemleg ut brann i eit elektrisk skåp på Minde.

Dette legg ein dempar på pangstarten dei hadde ønskt seg frå det nye anlegget på Flesland. Det er uvisst kor lang tid ein treng for å reparere skadane og når produksjonen kan kome i gong att.

– Me fekk ein krevjande start. Det var meininga at me skulle få mjølk frå Minde eit par veker til, men oppi alt var me heldige som hadde fått flytta alle varane frå Minde til Flesland før brannen braut ut. Eg tør nesten ikkje tenke på kva som hadde skjedd viss det hadde brenne tidlegare, seier driftssjef Jan Ove Solheim ved lageret i Bergen.

Produksjon i veke 30

For augeblinken blir Bergen forsynt med mjølk frå Sola. Sjølve produksjonen på Flesland tek ikkje til før i veke 30.

– For å ha god kontroll på produktkvalitet og mattryggleik er det bestemt å starte kommersiell produksjon på Flesland i slutten av juli, skriv Tine.