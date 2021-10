Opec-landene diskuterer mulig opptrapping av oljeproduksjonen

Opec-landene og deres allierte, kjent som Opec+, møtes digitalt mandag ettermiddag, det første møtet på én måned.

Der vil de 23 landene diskutere om de skal øke produksjonen i et forsøk på å få ned de stadig økende olje- og energiprisene globalt.

Oljeprisene steg med over 80 dollar i forrige uke, for første gang på nær tre år. Det gir en blandet glede for Opec+-landene, deriblant Saudi-Arabia og Russland.

Annonse

For selv om stigende priser kommer dem til gode i form av økte inntekter, skaper det samtidig en rekke utfordringer dersom stadig økende priser forstyrrer den skjøre økonomien som nå forsøker å gjenreise seg fra pandemien.

Trenden kan dessuten lokke til seg nye konkurrenter i markedet, noe som vil gjøre det mer lønnsomt å søke i nye felt, og det kan også oppmuntre til økt interesse for fornybar energi.

(©NTB)