Omstridt slaktebåt får drive videre etter dispensasjon

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har gitt Hav Line Gruppen dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens bestemmelse om produksjonsfisk etter en langvarig strid.

Produksjonsfisk er fisk med feil eller mangler. Ifølge fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres, og feilene rettes, før den fraktes ut fra Norge.

– Får dispensasjon

– Bestemmelsen om produksjonsfisk ligger fast, og dispensasjonen til Hav Line er et helt særskilt tilfelle. På bakgrunn av en ny helhetsvurdering har vi konkludert med at Hav Line skal få dispensasjon. Vi håper det vil gi stabilitet for selskapet og for de ansatte, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Mattilsynet ga i 2019 Norwegian Gannet dispensasjon fra regelverket, en dispensasjon som departementet i fjor ikke ville forlenge siden de mente driften var i strid med det gjeldende regelverket.

Gir medhold

Saken har vært til behandling flere ganger i departement og statsråd, og rederiet gikk i fjor til sak mot staten, og vant i Bergen tingrett. Staten anket dommen.

Departementet har nå gjort en ny vurdering i klagebehandlingen, og gitt Hav Line medhold.

Den midlertidige dispensasjonen behandles uavhengig av rettssaken som skal opp i lagmannsretten, men Ingebrigtsen sier at de er blitt enige om at det ikke er i noens interesse å bruke ytterligere ressurser på å få prøvd saken i rettssystemet.