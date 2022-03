Oljeprisen stupte etter Zelenskyj-intervju

Det skjer etter at Ukraina sa at de var klare til å inngå kompromiss med Russland under et intervju med den tyske avisen Bild.

– I hver forhandling er målet mitt å avslutte krigen med Russland. Og jeg er også klar til å ta visse skritt, sier Urkainas president Volodymyr Zelenskyj til avisen.

Annonse

– Kompromisser kan inngås, men de må ikke være et svik mot landet mitt. Og den andre siden må også være villig til å inngå kompromisser – det er derfor de kalles kompromisser, legger han til.

Kort tid etter stupte oljeprisen, ifølge E 24. I 19-tiden onsdag ligger prisen rundt 115 dollar.

Prisen på olje er likevel på sitt høyeste siden 2014.