Oljefondet fikk en avkastning på 1.692 milliarder kroner i 2019

Det er den høyeste kroneavkastningen i et enkeltår i fondets historie, og den neste avkastningen i prosent.

– 2019 har vært et svært godt år for fondet. Markedsverdien av fondet økte 1.832 milliarder kroner til 10.088 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette er den største verdistigningen i et enkelt år i fondets historie, sier Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 26 prosent, mens plasseringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 6,8 prosent. Renteinvesteringene fikk en avkastning på 7,6 prosent.