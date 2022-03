Ole Christian Solbakken selger komplette beredskapslager på Finn.no. Pakkene har han laget på grunnlag av anbefalingene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Dette er noe jeg hadde tenkt å gjøre for lenge siden, men nå som vi kanskje står foran en verdenskrise, var det bare å hive seg ut i det. Jeg har bare solgt til venner og bekjente i rundt tre år, sier han til Nationen.

Denne uken uttalte DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther at nordmenn har blitt mer bevisste på å skaffe seg et beredskapslager som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Deler av overskuddet går til nødhjelp

Til daglig jobber Solbakken i et steinbrudd. Salget av beredskapslager gjør han bare på fritiden.

– Jeg gjør ikke dette for å tjene penger, men fordi jeg ser behovet. Deler av overskuddet vil gå tilbake til dem som trenger mat og utstyr, for eksempel til folk i Ukraina, forteller han.

Solbakken merker godt at nordmenn har fått opp interessen for å skaffe seg et beredskapslager hjemme.

– Jeg har allerede fått et titalls bestillinger, og det bare noen timer etter at annonsen ble lagt ut. Jeg har fått flere telefoner fra folk som lurer på hvor fort de kan få det levert. De fleste vil ha grunnpakken, men folk lurer også på hva vip-pakken inneholder, sier han.

Forbereder seg på fremtiden

Larvikingen mener beredskapslager er noe man burde ha til enhver tid. Pakkene han selger, skreddersyr han etter behov.

– Det koster så lite og kan fort være livsviktig om skaden skulle skje. Det aller viktigste man må ha er rent vann, tørrmat, boksmat, varme klær og Evy-medisin, påpeker han.

Solbakken er ikke bare opptatt av beredskapslager. Han har også bundet strømmen på 60 øre kilowattimen, og bundet renten på lånet.

– Dette gjør jeg fordi jeg tror ting vil bli mye dyrere, og at verden vil se helt annerledes ut i 2025, sier han.