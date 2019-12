Annonse

– Øl kan i praksis lagast på ein dag, men så må du tolmodig vente på gjæringa. Minst to veker. Inntil seks veker for nokre typar øl. Med kveik kan gjæringa skje på tre dagar. Klarer ein å redusere gjæringsperioden vesentleg, vil det bety veldig mykje for produksjonen, seier stipendiat Christian Schulz ved NTNU til Gemini.no.

Schulz har medverka på ei masteroppgåve som har analysert eigenskapane til kveik.