Ola Borten Moe sier han ikke kjente til kontroversiell oljerapport

NRK kunne denne uka melde at en rapport fra Oljedirektoratet i 2013 viste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt for Norge.

Men beregningene ble ikke lagt fram for Stortinget før de folkevalgte stemte for å åpne havområdene for petroleumsvirksomhet.

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, som den gang var olje- og energiminister, sa torsdag på Politisk kvarter på NRK at han ikke kjente til de hemmelige økonomiske vurderingene.

– De var ukjente for meg. De var aldri en del av diskusjonen knyttet til åpningen av Barentshavet sørøst, sa Borten Moe.

Oljerapporten har kommet til overflaten i forbindelse med det såkalte klimasøksmålet, som skal opp i Høyesterett i november.