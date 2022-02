Oppsummeringen av salgstallene for melk og meieriprodukter i 2021 viser en liten nedgang i melkekonsumet etter en formidabel vekst i det første pandemiåret 2020. Salget av yoghurt og ost har derimot fortsatt å øke.

Dette opplyser Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no) i en pressemelding tirsdag morgen.

Ost og yoghurt øker

Gulost er den ostevarianten nordmenn spiser klart mest av. Etter et meget godt år for gulost i 2020, fortsatte forbruket å øke i 2021. På de to årene med pandemi har salget av gulost økt med 9 prosent, 5,5 millioner kilo mer.

– Ost fortsetter stadig å øke, og gulost er vårt aller mest populære og vanlige pålegg. Det er også et næringsrikt pålegg som blant annet inneholder mye kalsium som er viktig for skjelettet vårt, sier direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Ida Berg Hauge, i pressemeldingen.

Inntaket av yoghurt har også økt under pandemien. Oppgangen fortsatte i 2021, og norsk yoghurt har solgt 5,2 prosent mer siden 2019.

Melk litt ned

Volumet av norskprodusert melk gikk derimot ned med 2,5 prosent i 2021, og endte på 426 millioner liter, noe som tilsvarer i underkant av 80 liter per forbruker.

Det er rundt 11 millioner liter lavere enn drømmeåret 2020. Men sammenlignet med «normalåret» 2019 har nedgangen kun vært på 0,5 prosent.

– Dette er gode salgstall tatt i betraktning at vi har lagt bak oss et pandemiår, der vi har forsøkt å tilpasse oss den nye hverdagen i større grad. I gjennomsnitt drikker eller bruker nordmenn i overkant av 2 dl melk per dag, opplyser Berg Hauge.

– Det viser at folk setter stor pris på den sunne og gode norske melken. Ikke minst er det godt nytt for folkehelsen fordi melk inneholder en naturlig pakke av næringsstoffer vi trenger hver dag, avslutter hun pressemeldingen.