Økt salg av bensin og diesel i november – prisen øker også

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det solgt 72 millioner liter bensin i november. Det er 7,5 prosent mer enn i november i fjor.

Snittprisen for en liter 95 blyfri bensin lå i november på 17,65 kroner, som er 1,61 prosent høyere enn oktober. For ett år siden lå prisen på 13,56 kroner. Prisen på bensin har altså økt med over 30 prosent de siste tolv månedene.

Salget av autodiesel endte i november på 259 millioner liter, opp med 6,6 prosent fra samme måned i fjor. Her lå snittprisen per liter på 16,76 kroner, som er 2,95 prosent høyere enn forrige måned. For ett år siden var snittprisen 12,58 kroner. Det tilsvarer en prosentvis økning på over 33 prosent.

Salget av drivstoff til fly – jetparafin – endte på 58 millioner liter i oktober. Det er en økning på nøyaktig 100 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge SSB.

Fortsatt er imidlertid salget av flydrivstoff hittil i år over 53 prosent lavere enn i fjor, noe som selvsagt skyldes koronapandemien.

