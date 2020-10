Økt etterspørsel gjør at tollen for første gang settes ned

Fra 3. november til 15. desember vil tollsatsen på skummetmelkpulver være 18,50 kroner pr. kilo, melder landbruksdirektoratet på egne nettsider.

De grunngir nedsettelse av tollsatsen med at tilgangen på melk er for liten. Ifølge dem dekker ikke den norske produksjonen av skummetmelkpulver markedsbehovet.

Landbruksdirektoratet opplyser at det er første gang siden det tollbaserte importvernet ble innført for 25 år siden at de setter ned tollsatsen på dette produktet. Den nedsatte tollsatsen gjør at importert produkt får samme pris som det norske.

– Vi har lagt vekt på at markedsregulator Tine mener at det ikke er nok melk til å dekke den økte etterspørselen etter skummetmelkpulver i markedet, sier seksjonssjef Jens Tjentland i landbruksdirektoratet.

Ikke klart å kompensere for etterspørsel

Det er Tine, som er markedsregulator for melk, som har anmodet direktoratet om å sette ned tollsatsen. Ifølge Tine er lageret av skummetmelkpulver så godt som tomt.

Skummetmelkpulver brukes i produksjon av blant annet iskrem, sjokolade, kjøttprodukter, yoghurt og brød, skriver direktoratet.

«I 2020 har det vært en uventet økning i etterspørselen etter meierivarer uten at en har klart å kompensere for dette ved tilsvarende økning i melkeproduksjonen. Dette har ført til at det har blitt produsert mindre skummetmelkpulver enn det som er etterspurt», skriver de.

Salget rett til værs

Nationen skrev for en drøy måned siden av salget av norske melkeprodukter øker mer enn på mange år. I første halvår var melkesalget på 217 millioner liter – 2,8 millioner liter mer enn i samme periode året før.

Salget av norskproduserte meierivarer har ikke sett så gode tall i halvårsstatistikk siden 2007.

Samtidig nedjusterte Tine i starten av oktober prognosene for levering av melk i år med sju millioner liter.

Konserndirektør for medlem og rådgiving i Tine, Johnny Ødegård, roste norske melkeprodusenter for at de klarte å øke produksjonen såpass raskt i sommer etter at koronasituasjonen førte til økt etterspørsel.

– Vi bruker enhver sjanse til å skryte av omstillingen bøndene har gjennomført. Å snu en nedgang i produksjonen til en økning, er en krevende omstilling i en biologisk produksjon. Vi har stor respekt for det bøndene har klart å få til, sa Ødegård.