Økologisk Norge vil kartlegge om kjøpe-jord inneholder ugrasmidler

– For oss i Økologisk Norge er det fullstendig uakseptabelt at bønder og hagedyrkere som vil dyrke økologisk, skal fungere som søppelbøtte for rester av sprøytemidler som det konvensjonelle landbruket har gjort seg avhengig av, sier konstituert daglig leder Markus Hustad i Økologisk Norge på deres egne nettsider.

I fjor startet de å jobbe med å avdekke årsakene til at planter krøller seg sammen og ikke vokser som normalt selv om de fikk godt stell. De klaget også markedsføringen av økologiske jord- og gjødselprodukter inn for Mattilsynet og Forbrukertilsynet.

I år har Økologisk Norge tatt det enda litt lenger, og oppfordrer nå folk til å sende inn opplysninger så de finner ut om kompost-, jord- og gjødselprodukter er helt fri for lavdosemidler.

De vil derfor pålegge alle som selger slike produkter kvalitetssikring med analyser og dokumentasjon.

Organisasjonen skriver også at de vil samarbeide med både svenske og danske organisasjoner for å dokumentere plantenæring som inneholder ugrasmidler.