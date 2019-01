Økolandsby frastjålet kjøtt for 140.000 kroner

Natt til torsdag brøt uvedkommende seg inn i låven i Hurdal Økolandsby. Der forsynte de seg med store mengder svinekjøtt, i tillegg til utstyr og verktøy. Hansen selv er på ferie i Danmark, melder Romerikes Blad.

24 halve griser

– Jeg vet ikke hvor mye kjøtt som er stjålet, men ut fra bilder en kamerat har sendt meg ser det ut til at stort sett alt er borte. Da er det snakk om 24 halve griser til en verdi av 143.000 kroner, sier Alex Hansen til rb.no.

Også alt av utstyr og verktøy ser ut til å være borte. Blant det som er stjålet, er verktøy Alex Hansen har arvet etter sin far.

– Han døde for bare to måneder siden. At jeg har mistet verktøyet, er nesten det verste. Verktøyet er gammelt, og tyvene vil ikke få mye for dette, men for meg er det verdt mye mer.

Tyvene har også vært inne hos Alex Hansens høner i samme låve, uten å ta med seg noen av dem. De har også tatt seg inn på tunet til økolandsbyen, og vært inne i minst et av husene. Hansen vet ikke om noe er stjålet derfra.

– Må være lokalkjente

Styreleder i samvirket Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA, Gunnbjørn Gulliksen, mener det er lokalkjente som står bak tyveriene.

– Det kan ikke være mange som kjente til at det var lagret store mengder kjøtt i denne låven.

Romerikes Blad var i kontakt med politiet. Operasjonsleder Kari Monsen sier at politiet har vært på stedet og gjennomført en åstedsundersøkelse.