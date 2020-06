Økokrim varsler økt innsats mot fiskerikriminalitet

I et intervju med Dagens Næringsliv sier Lønseth at han regner med at initiativet om å kikke fiskerindustrien i kortene vil bli imøtesett av den seriøse delen av bransjen. Underrapportering av lakselus, en globalisert og lite oversiktlig verdikjede og stadig økte volum på både varer og arbeidstakere preger bransjen.

– Fiskerikriminalitet er en av de tingene vi ser på som en særlig trussel innen økonomisk kriminalitet. I tillegg er det ofte også samtidig miljøkriminalitet, sier Pål K. Lønseth til avisen.

Økokrim har fått støtte fra seniorrådgiver Eve de Coning i Fiskeri- og sjømatdepartementet som skal hjelpe til med satsingen i Økokrim.

– Fiskekrim er et alvorlig problem, også i Norge. Den største utfordringen er at vi ikke vet hva vi ikke vet, sier hun.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier at han «langs hele kysten snakker med folk som sier at det jukses».

– Vi kommer til å ha veldig fokus på å bekjempe fiskerikriminalitet fremover, og vil ta flere grep, sier Ingebrigtsen.

