Økning i antall jervekull

– Resultatet viser at antall registrerte jervekull har steget litt, fra 58 kull i fjor, til 61 kull og bestanden er dermed et stykke over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Snittet for de siste tre årene viser at alle fem rovviltregioner har bestandsmål på eller over målet.

De største endringene i antall jervekull har funnet sted i Oppland, Hedmark og Troms og Finnmark. I Oppland har det vært en økning på fire kull, i Troms og Finnmark på tre kull, mens det i Hedmark har vært en nedgang på tre kull, forklarer Kindberg.

Estimert ut fra antallet registrerte kull teller jervebestanden 332 voksne dyr i år. Det er en liten oppgang sammenlignet med 2018.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Arbeidet blir utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.