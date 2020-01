Okkult gruppe dreper husdyr i England

De siste månedene er dyr i New Forest i Hampshire, England blitt drept av okkulte grupper. Dyrene er blitt stukket med kniv flere ganger, før de er blitt sprayet med okkulte merker som pentagram. Det er også blitt satt opp et opp-ned kors nær dyrene, et symbol som ofte forbindes med satanisme.

Ifølge avisen Independent er det flest sauer som er blitt drept, men også kyr skal ha blitt angrepet. Det er også blitt tegnet satanistiske symboler på en kirke i området.

– Jeg blir veldig lei meg over at vi ser ut til å leve i en samfunn hvor noen får glede av å angripe og knivdrepe uskyldige, ikke-aggressive dyr, sier Wendy Maugan, som eide den siste sauen som døde, til avisen Southern Daily Echo.

En nabo forteller at sauen ble funnet med en brukket høygaffel stukket inn i magen, og at det lå et kors av høy og strå ved siden av.

– Det gir meg frysninger, sier han.

Politiet i Hampshire mener det er sammenheng mellom hendelsene, og etterforsker det deretter.

Sognepresten i området sier befolkningen er bekymret.

– Det kan bare være ungdom, men jeg tror ikke det, sett i konteksten. Det har vært trolldom rundt her i hundrevis av år – New Forest er kjent for hekseri og svart magi, og dette er tydeligvis tatt opp et nivå.