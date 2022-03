Øker godtgjørelsen for innsendte villsvin-prøver

Da Handlingsplan mot villsvin kom i 2020, ble det også klart at jegere som feller villsvin og sender inn prøver av dem skal få godtgjørelse. Den har til nå vært på 500 kroner for hanndyr og 2000 kroner for sugger. Nå økes det til henholdsvis 1000 kroner og 2500 kroner, melder Mattilsynet.

De øker også belønningen for å tipse om syke eller selvdøde villsvin til 3000 kroner.

– Vi håper med dette at flere feller villsvin og sender inn prøver fra disse til Helseovervåkingsprogrammet, og at flere melder fra til oss dersom de ser syke eller døde villsvin. Vi ønsker også meldinger om villsvin som er påkjørt, sier fagdirektør Ole-Herman Tronerud i tilsynet.

Det er til nå ikke funnet noen alvorlige smittsomme sykdommer eller trikiner blant felte villsvin i Norge. Det er imidlertid påvist salmonella hos om lag 4,5 prosent av de felte dyrene i 2021.

Grunnen til at det myndighetene ønsker færre villsvin, er fordi arten ikke naturlig hører hjemme i Norge. I flere europeiske land er det også påvist afrikansk svinepest, som villsvinet er hovedsprederen av. I Norge er villsvinet observert langs svenskegrensen fra Halden i sør til Trøndelag i nord.