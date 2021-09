For første gang får nordmenn like lave priser på nett som i lavprisbutikkene, skriver Oda, tidligere Kolonial.no, i en pressemelding.

– Milepæl

– Dette er ikke bare en viktig milepæl for oss, men for hele dagligvarebransjen. Helt fra start har vi trodd at det er mulig å gjøre dagligvarer på nett så effektivt at vi kan konkurrere med lavpriskjedene på pris, samtidig som vi har bedre kvalitet og større utvalg, sier medgründer og administrerende direktør i Oda, Karl Munthe-Kaas.

Forrige gang de største dagligvarekjedene i Norge ble utfordret på pris var da tyske Lidl gjorde inntog i 2004.

Vil ha mer åpenhet

Oda lover at prisene skal matche Rema 1000. For at kundene skal være trygge på nettopp det, lanserer selskapet en helt ny prissjekk for dagligvarer.

Med dagens prisdropp på dagligvarer skal gjennomsnittskunden spare 4000 kroner per år, lover Munthe-Kaas.

– Det er ingen hemmelighet at vi er forkjempere for mer åpenhet i matbransjen. Til nå har alt fra hvitevarer og sportsutstyr til forsikring og mobilabonnement hatt åpne prissammenligninger. Nå lanserer vi vår første versjon for dagligvarer på nett. Kundene kan i første omgang sjekke prisen på handlekurven sin mot prisene til Rema og vite at de får alt like billig levert hjem på døra, sier Oda-sjefen ifølge pressemeldingen.

Til E24 opplyser Munthe-Kaas at nøkkelen til det hele er teknologien på lagrene. Her hevder han at Oda er i verdenstoppen.

– I stedet for å være en premium-service, hvor du kjøper deg tid, får du det nå gratis. Det har vært drømmen bak Oda. Men det har vært nødvendig med teknologi, og det har vært nødvendig med skala. Nå har vi det, sier gründeren til nettavisen.