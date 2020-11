Observerte jervevalper på nært hold: – En flott opplevelse

Statens naturoppsyn (SNO) har i år hatt intensiv registrering av jervekull over hele landet, i regi av Rovdata.

Den siste jerveregistreringa på snø i Nordland i juni i år, ble et spesielt møte med to jervevalper for feltmannskapene fra naturoppsynet.

– Vi fikk observere valpene på snøen i cirka 15 minutter. Etter en lang vinter med mye dårlig vær, var dette en flott opplevelse på den siste turen, forteller Vegar Pedersen, regionalt rovviltansvarlig i Nordland, ifølge rovdata.no.

Tispa stakk av

Observasjonen av jervevalpene skjedde på fjellet nord for Sulitjelma i Nordland. SNO fikk tips fra en privatperson som hadde oppdaget spor i Sørfold kommune.

Like før SNO kom stakk tispa av, men valpene var igjen på snøen.

– Vi var cirka 50 meter fra dem og tok bilder. De var rolige, men som unger flest. Nysgjerrige og lekne. Etter cirka 15 minutter tasset de videre, sier Pedersen, som antar at familien ble gjenforent nokså kjapt etter dette.

Tolv kull med jervevalper i Nordland

Rovdata skriver at en DNA-analyse av ekskrementprøvene som ble funnet, viste at tispa var kjent fra tidligere. Hun ble påvist første gang i 2016, og har siden blitt påvist flere ganger via DNA-analyser av innsamlede prøver.

Jervevalpene på breen var det siste av i alt tolv kull med jervevalper som ble registrert i rovviltregion 7 (Nordland) i år. Til sammen ble det påvist 63 jervekull over hele landet i registreringssesongen 2020.

