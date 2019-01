– Det er snakk om en tispe som har brutt ut av Mangen-reviret og født valper, sier rovdyransvarlig Per-Steinar Slang i Norges Jeger og Fiskerforbund til Nationen. Disse valpene utgjør nå den nye flokken.

DNA er sendt inn til analyse for å fastslå at dette er et nytt revir. Resultatet vil være klart i slutten av neste uke.

Det er registrert 67-74 ulver og fem nye kull i Norge hittil i vinter. Forskere tror de vil finne flere kull enn hva Stortinget har satt som mål.

Det var Indre Akershus Blad som først omtalte saken.