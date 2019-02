Nytt senter skal forske på urbant landbruk

Senter for urbant landbruk skal ifølge NMBU «fremme forskning, utdanning innen de ulike sosiale, miljømessige, økonomiske og økologiske dimensjonene innen urbant landbruk og bærekraftig og sirkulær økonomi».

Under åpningen la professor Trine Hvoslef-Eide vekt på at landbruk er så mye mer enn bare mat. Det er også en aktivitet som omfatter hele spekteret.

– Fra den profesjonelle bonden til den uerfarne amatøren. Det handler ikke bare om mat, men om bruken av grønne områder for å oppnå mange mål samtidig. Som bedre håndtering av regnvann, skape en vakker by, tilrettelegge for gode møteplasser samtidig som det gis mulighet for å produsere sin egen mat uten sprøytemidler.

– Vi ser også fra andre land at urbant landbruk har blitt en arena hvor folk møtes, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet, og deler av den kunnskapen man har. Effekten av urbant landbruk kan ikke undervurderes.

Senteret er et tverrfaglig samarbeid mellom fakultene for biovitenskap, miljøvitenskap og naturressursforvaltning, landskap og samfunn og naturvitenskap og teknologi. Handelshøyskolen og Læringssenteret ved NMBU er også med.

Fakta NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges landbrukshøgskole (NLH). Ligger i Ås i Akershus og er et forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap. Universitetet har flere forskningsinstitutter og -miljøer innen landskap, jord-, skog- og hagebruk, husdyr, naturforvaltning, utviklingstudier, økonomi og teknologiske disipliner. NMBU har 5.000 studenter og 1.700 ansatte.