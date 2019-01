Nytt rekordår for Norsk Målungdom

Organisasjonen har ikkje hatt fleire medlemer sidan 2005.

– Det er stor stas at vi i to år har over 1.100 medlemer, og at vi har hatt vekst i medlemstalet dei siste fem åra. Takk til alle som er med på laget! Eit godt medlemstal gir eit særs godt grunnlag for å kjempe vidare for nynorsken, dialektane og språkmangfaldet i 2019, seier leiar i Norsk Målungdom Fredrik Hope i ei pressemelding.

I tillegg er det fleire medlemar som vil engasjere seg i lokallag. Organisasjonen hadde i fjor fleire lokallag enn på mange år.

– I 2018 hadde vi 30 teljande lokallag frå Tromsø i nord til Kristiansand i sør som alle bidrog til å engasjere unge nynorskbrukarar og nynorskvener. Det er det høgaste talet i nyare tid. Vi har dei tre siste åra satsa på fleire og sterkare lokallag, noko som gjer oss til ein sterkare organisasjon, fortel målungdomsleiaren.